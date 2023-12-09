На Украине признали серьёзные проблемы при проведении мобилизации

Людей не хватает

Украинская армия испытывает критическую нехватку личного состава, а методы мобилизации, продлённой до февраля, вызывают всё большее возмущение в стране. Неутешительные для Киева прогнозы по продолжению военного конфликта делают и на Западе.

Очередной этап мобилизации на Украине будет сложным. Об этом в эфире национального телеканала заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. А потому правительство ищет всё новые способы убедить население в том, что положить жизнь за амбиции нацистского режима и есть свобода.

По словам чиновника, правительство разрабатывает некую программу, в которой подробно расписаны обязательства государства перед мобилизованным. Пока же единственное, что гарантировано неподготовленным рекрутам – заброска в горячие точки. При том, что обстановка на фронте, мягко говоря, не внушает оптимизма. Впереди - зима, а надежды на помощь Запада тают с каждым днём.

Кредит доверия к Зеленскому на Западе почти исчерпан. Украину больше не считают ликвидным активом. И продолжать подкидывать миллиарды долларов в топку украинского котла бесполезно. Как и направлять тонны военной помощи фактически на утилизацию.

Реальная помощь Украине сокращается с каждым месяцем. Однако европейские союзники вынуждены разыгрывать спектакль перед Вашингтоном. Так, парламент Болгарии отменил вето президента на безвозмездную передачу Украине сто бронетранспортёров. На деле ВСУ достанется сотня БТР, которые простояли на складах 40 лет.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"