В США странно отреагировали на решение Путина баллотироваться в президенты

Выборы главы государства назначены на 17 марта

В Белом доме странно отреагировали на решение Владимира Путина принять участие в очередных выборах президента России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби почему-то рассмеялся после того, как ему задали соответствующий вопрос, сообщает РБК.

"Ну, гонка будет что надо, не так ли? Это всё, что я могу сказать по этому поводу", - выдал короткий и странный комментарий Кирби. Не исключено, что позже в Белом доме как-то прокомментируют эти слова высокопоставленного чиновника.

8 декабря в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сказал это в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

Позже в Кремле сказали, что заявление Путина не было заготовкой и являлось абсолютно спонтанным. "Он реагировал на обращение людей героических. Поэтому да, это была реакция на обращение людей", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На этой неделе Совет Федерации определил дату президентских выборов в России: они пройдут 17 марта. Центризбирком позже проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

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