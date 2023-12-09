Московскому проекту "Умный перекрёсток" исполнилось 6 лет

Детали работы проекта сообщил Сергей Собянин

Московскому проекту "Умный перекрёсток" исполнилось шесть лет. Об этом рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Система позволяет управлять светофорами при помощи искусственного интеллекта. Специальные датчики оценивают загруженность улиц. В приоритете - городской транспорт и пешеходы. Если людей, автобуса, или трамвая нет, то разрешающий сигнал дольше горит для автомобилистов.

Таким образом, повышается пропускная способность перекрёстков и сокращается время в пути. Сейчас в столице уже около 600 адресов, где светофоры оснащены этой системой.

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