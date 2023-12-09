ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московскому проекту "Умный перекрёсток" исполнилось 6 лет

17:13
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Детали работы проекта сообщил Сергей Собянин

Московскому проекту "Умный перекрёсток" исполнилось шесть лет. Об этом рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Система позволяет управлять светофорами при помощи искусственного интеллекта. Специальные датчики оценивают загруженность улиц. В приоритете - городской транспорт и пешеходы. Если людей, автобуса, или трамвая нет, то разрешающий сигнал дольше горит для автомобилистов.

Таким образом, повышается пропускная способность перекрёстков и сокращается время в пути. Сейчас в столице уже около 600 адресов, где светофоры оснащены этой системой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Перекресток
Перекресток
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.