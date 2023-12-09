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После перехода под управление Москвы "Лосиный остров" сохранит статус национального парка

14:15
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Там продолжатся научные исследования

Национальный парк "Лосиный остров" сохранит свой первоначальный статус после перехода под управление Москвы. Об этом сообщила глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Юлия Урожаева.

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"Отдельно подчеркну, что на той части территории, которая передается, по факту город будет продолжать делать то, что уже делал много лет и дополнит рядом программ по сохранению и развитию территории", – пообещала Урожаева.

Городские власти продолжат в парке работы по поддержанию и сохранению биоразнообразия. При департаменте природопользования будет создана экспертная рабочая группа, которая займётся научными исследованиями экосистемы "Лосиного острова".

Ежегодно в парке гуляют или катаются на лыжах около трёх миллионов человек, отметила Урожаева. "Лосиный остров" остаётся одним из популярных столичных парков.

Ранее правительство России передало под управление Москвы 25% территории национального парка "Лосиный остров", напоминает АГН "Москва".

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