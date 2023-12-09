После перехода под управление Москвы "Лосиный остров" сохранит статус национального парка

Там продолжатся научные исследования

Национальный парк "Лосиный остров" сохранит свой первоначальный статус после перехода под управление Москвы. Об этом сообщила глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Юлия Урожаева.

"Отдельно подчеркну, что на той части территории, которая передается, по факту город будет продолжать делать то, что уже делал много лет и дополнит рядом программ по сохранению и развитию территории", – пообещала Урожаева.

Городские власти продолжат в парке работы по поддержанию и сохранению биоразнообразия. При департаменте природопользования будет создана экспертная рабочая группа, которая займётся научными исследованиями экосистемы "Лосиного острова".

Ежегодно в парке гуляют или катаются на лыжах около трёх миллионов человек, отметила Урожаева. "Лосиный остров" остаётся одним из популярных столичных парков.

Ранее правительство России передало под управление Москвы 25% территории национального парка "Лосиный остров", напоминает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"