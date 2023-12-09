В штабе ОНФ собралась группа избирателей по выдвижению Путина

Выборы президента пройдут 15-17 марта 2024 года

Общероссийский народный фронт займётся организацией избирательной кампании Владимира Путина, в первую очередь, сбором подписей в его поддержку. Об этом сообщили сегодня в Москве на заседании инициативной группы по выдвижению действующего главы государства кандидатом в президенты. На мероприятии также присутствовали представители парламентских партий.

Решения президента баллотироваться на новый срок главы государства здесь очень ждали, говорят участники инициативной группы. А потому не стали откладывать в долгий ящик и уже сегодня приступили к обсуждению основных организационных вопросов. Впереди - серьёзная подготовка, сбор подписей в поддержку своего кандидата. Но все присутствующие на встрече в один голос заявляют, что готовы к работе. Совместно с ОНФ (а это три миллиона человек) представители думских партий также займутся избирательной кампанией.

"Я благодарен всем представителям - и волонтёрских, общественных организаций, нашим представителям спорта, науки, образования, здравоохранения, культуры - всем, кто откликнулся. За вами, действительно, многомиллионная армия представителей ваших сред. Уверен, что вот такой большой, единой командой, командой президента нам по плечу любые задачи. А победа нашего с вами кандидата на выборах президента Российской Федерации по праву будет являться победой всей нашей большой, единой страны". – отметил секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

О своём решении баллотироваться на новый срок глава государства сообщил накануне после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России в Кремле. Так он ответил на просьбу отца погибшего командира батальона "Спарта", Героя России Владимира Жоги. По словам участников инициативной группы, такое решение несомненно сплотит людей и поднимет боевой дух участников специальной военной операции.

"Очень важное решение для нас всех. И в той ситуации, в которой находится страна - она несмотря на все вызовы, несмотря на идущую СВО и то давление, которое оказывается Западом на нашу страну, она выстояла. Выстоит. С таким лидером нас ждёт только победа", - выразил уверенность актёр Владимир Машков.

Накануне Центральная избирательная комиссия назвала даты голосования: выборы президента впервые будут проходить три дня - с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование проведут только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее - это более 30 областей и республик.

Среди участников сегодняшней встречи - представители научных кругов, культуры, спорта. И каждый возлагает на эти выборы свои надежды. По мнению олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной, работа главы государства требует большей отдачи, чем спорт высоких достижений.

Я как человек из сферы спорта знаю, что такое спорт, что такое работа. Не представляю, насколько загружено работает наш президент и конечно же безумно рада и благодарна ему за то, что он действительно готов двигаться дальше, готов дальше развивать нашу страну.

Теперь инициативная группа должна сформировать команду избирателей. Чтобы в дальнейшем уже совместно с ней принимать решения по проведению избирательной кампании. Собрание большой группы, как ожидается, состоится уже 16 декабря в "Зарядье".

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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