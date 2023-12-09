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Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в секторе Газа

15:02
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Там продолжаются бои

Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор. Глава нашего государства рассказал о своей недавней поездке в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а также о переговорах с иранским коллегой.

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Кроме того, стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Также Владимир Путин поблагодарил собеседника за содействие в эвакуации российских граждан с палестинских территорий, а также в доставке гуманитарной помощи из нашей страны в сектор Газа.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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