Московские учёные разработали правила безопасности использования нейросетей в медицине

Подробности сообщил Сергей Собянин

Московские учёные разработали три новых предварительных стандарта для безопасности использования нейросетей в медицине. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

По словам мэра, новые правила улучшат испытания систем поддержки принятия врачебных решений, образовательных платформ и применение алгоритмов в лучевой диагностике. В области, где используется искусственный интеллект, важно внедрять только проверенные, надёжные решения для работы с больными.

Новые стандарты безопасности вступят в силу 1 января 2024 года и будут работать три года. Потом они могут стать основой для разработки бессрочных национальных стандартов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"