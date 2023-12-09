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Московские учёные разработали правила безопасности использования нейросетей в медицине

17:46
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Подробности сообщил Сергей Собянин

Московские учёные разработали три новых предварительных стандарта для безопасности использования нейросетей в медицине. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

По словам мэра, новые правила улучшат испытания систем поддержки принятия врачебных решений, образовательных платформ и применение алгоритмов в лучевой диагностике. В области, где используется искусственный интеллект, важно внедрять только проверенные, надёжные решения для работы с больными.

Новые стандарты безопасности вступят в силу 1 января 2024 года и будут работать три года. Потом они могут стать основой для разработки бессрочных национальных стандартов.

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