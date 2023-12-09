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Леониду Агутину удалили тромб

15:42
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Операция прошла успешно

Певец Леонид Агутин сообщил, что у него обнаружили тромб и сделали операцию. По словам артиста, всё прошло хорошо, сообщает РИА Новости в Telegram.

Накануне 55-летнего певца экстренно госпитализировали в одну из московских больниц после жалоб на сильную боль в ноге. Врачи поставили предварительный диагноз - тромбоз глубоких вен.

Концерты Леонида Агутина в Сочи и в Дубае, назначенные на 3 и 5 января, оказались под угрозой срыва.

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