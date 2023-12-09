Минздрав сообщил о состоянии раненых в брянской гимназии подростков

Два человека находятся в московской больнице

Двух из пяти пострадавших при стрельбе в брянской гимназии прооперировали в Москве. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Состояние школьников остаётся тяжёлым, но стабильным. Один из них переведен из реанимации в травматологическое отделение, он находится в сознании. Второй школьник остаётся после операции в медикаментозном сне.

Состояние ещё трёх пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Их в Москву не перевозили, они лечатся в брянских клиниках.

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Она убила одного человека и ранила ещё пятерых, после чего покончила с собой. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Задержаны несколько человек, среди них - отец девушки и директор ЧОПа, охранявшего учебное заведение.

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