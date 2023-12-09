ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав сообщил о состоянии раненых в брянской гимназии подростков

15:20
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Два человека находятся в московской больнице

Двух из пяти пострадавших при стрельбе в брянской гимназии прооперировали в Москве. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
После стрельбы в брянской школе завели уголовное дело о халатности

Состояние школьников остаётся тяжёлым, но стабильным. Один из них переведен из реанимации в травматологическое отделение, он находится в сознании. Второй школьник остаётся после операции в медикаментозном сне.

Состояние ещё трёх пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Их в Москву не перевозили, они лечатся в брянских клиниках.

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Она убила одного человека и ранила ещё пятерых, после чего покончила с собой. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Задержаны несколько человек, среди них - отец девушки и директор ЧОПа, охранявшего учебное заведение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Стрельба в школе Брянска
Стрельба в школе Брянска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.