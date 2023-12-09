Россия нанесла групповой удар по местам производства оружия на Украине

Все цели поражены

Российские войска нанесли групповой удар по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром" на Украине. Как сообщили в Министерстве обороны, все цели поражены.

Кроме того, уничтожена военная инфраструктура на украинском аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и в Запорожской области.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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