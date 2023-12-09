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Собянин поздравил московских школьников с победой на научной Олимпиаде в Таиланде

19:46
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Ребята показали отличный результат

Сергей Собянин поздравил московских школьников и их учителей с успехом на 20-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Таиланде.

Фёдор Авдеев и Мария Мягкова из лицея "Вторая школа" имени Овчинникова и Владимир Беленький из школы №179 завоевали золотые медали.

В Олимпиаде принимали участие школьники до 15 лет. Участники соревновались в трёх турах, выполняя задания по химии, физике и биологии, написал мэр у себя на странице "ВКонтакте".

В пресс-службе Министерства просвещения сообщили, что все шесть участников сборной России завоевали золотые медали на Международной олимпиаде юниоров в Бангкоке. Российские школьники также стали обладателями специального приза за экспериментальный тур.

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