Канцлер Германии соврал

Дмитрий Медведев назвал ложью слова Олафа Шольца о том, что Россия прекратила поставки газа в Европу.

"Немец нагло лжёт! Сами отказались от них, опозорились перед своим народом из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут", - написал зампред Совбеза в соцсети X.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что цены на энергетику, как он выразился, выросли повсюду. Политик обосновал это тем, что Владимир Путин "остановил поставки газа по работающему газопроводу".

В сентябре 2022 года были взорваны три нитки "Северного потока - 1" и так и не введённого в эксплуатацию "Северного потока - 2". В России завели уголовное дело об акте международного терроризма. Москву не допускают к результатам расследования, которое ведётся в европейских странах.

Тем не менее, Европа до сих пор продолжает поучать российский газ. Он идёт через территорию Украины.

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