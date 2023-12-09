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Украина вербовала наёмников в Шри-Ланке

18:48
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Власти страны перекрыли этот канал

Киевский режим ищет наёмников для ведения боевых действий против России в Шри-Ланке. Власти этой страны пресекли вербовку новобранцев в ВСУ через агентов. Об этом сообщил глава Али Сабри в интервью изданию Daily Mirror.
Иностранные наёмники массово бегут с Украины

Дипломат подчеркнул, что бывшие военные увольняются со службы и отправляются на Украину.

В начале этой недели СМИ писали, что трое бывших военнослужащих Шри-Ланки, в том числе экс-офицер спецназа, были убиты под Артёмовском. Они воевали на стороне ВСУ.

С момента начала спецоперации российское Минобороны неоднократно сообщало об ударах по местам расположения иностранных наёмников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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