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На отца устроившей стрельбу в Брянске завели ещё одно дело

19:14
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Ему продлили срок задержания до 72 часов

Суд в Брянске подтвердил возбуждение второго уголовного дела в отношении Дмитрия Афанаскина, отца ученицы брянской гимназии № 5.
Минздрав сообщил о состоянии раненых в брянской гимназии подростков

Как сообщает ТАСС, ещё одно дело в отношении Афанаскина возбуждено по статье "Доведение до самоубийства". Ранее Дмитрию Афанаскину предъявили обвинение за небрежное хранение оружия.

На этом же заседании суд продлил задержание отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии, до 72 часов.

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Она убила одного человека и ранила ещё пятерых, после чего покончила с собой.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Задержаны несколько человек, среди них - отец девушки и директор ЧОПа, охранявшего учебное заведение. Директора суд сегодня отправил под арест.

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