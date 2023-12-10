Ничего острого: Что нельзя делать на зимнее Знамение

10 декабря Церковь вспоминает икону Божией Матери "Знамение"

Праздник Знамения, который отмечается 10 декабря, православная церковь связывает с одним из наиболее почитаемых в православии образов - иконой Пресвятой Богородицы. На иконе, получившей название "Знамение", изображена Божья Матерь с молитвенно поднятыми руками и Божественным Младенцем на груди.

Название образа восходит к 1170 году, когда гражданам Великого Новгорода и было дано чудесное знамение. Город был окружен соединенными силами русских удельных князей под руководством сына суздальского князя Андрeя Боголюбского. Новгородцы усердно молились, уповая на Божию помощь.

Как гласит предание, на третью ночь архиепископ Новгородский Илия услышал голос, повелевший ему взять из церкви Спаса Преображения образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену – что и было исполнено. Враги пустили в крестный ход тучу стрел, одна из них вонзилась в иконописный лик. Из глаз Богородицы потекли слезы и икона повернулась ликом к городу.

Тут на врагов напал неизъяснимый ужас, они стали поражать друг друга. Получившие знамение новгородцы устремились в бой и погнали противника от городских ворот. В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной и было решено установить праздник в честь Знамения Божией Матери.

10 декабря еще продолжается Рождественский пост – в этот день на столе должны быть только постные блюда. Алкоголь также находится под запретом, верующим нельзя ругаться, сквернословить и объедаться.

В народе 10 декабря еще называют Романов день, так что есть и народные приметы. К примеру, считается плохим знаком брать в руки острые предметы на Знамение. Женщины в этот день не занимались шитьем, вязанием и другим рукоделием, чтобы не "зашить" тепло.

Рыболовам этот день советовали посидеть дома: вся рыба в Знамение уходит в омут. Опечаленым рекомендовали встать на восходе солнца лицом к северному ветру - он унесет с собой все горести и беды. Если печной дым стелется по земле – жди оттепели, если столбом вверх – к морозам.

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