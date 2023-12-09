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Москва может стать молодежной столицей России на 2024 год

21:28
  • суббота
  • 09 декабря 2023

Проголосовать за столицу можно до 20 декабря

Москва стала финалистом федерального конкурса "Молодежная столица России". Об этом сообщили в комитете общественных связей и молодежной политики города. Проголосовать за столицу можно до 20 декабря на сайте dom.fadm.gov.ru/vote/54/.

Звание "Молодежная столица России" дает право городу-победителю на проведение мероприятий федерального масштаба, дополнительного грантового конкурса для молодых горожан. Также победитель на целый год становится главным местом притяжения молодежи со всей страны.

Город-победитель назовут 22 декабря.

Ранее Сергей Собянин рассказал о первом годе работы пространства "Молодежь Москвы". За это время там провели более трех тысяч мероприятий. Сервисами пространства воспользовались свыше 150 тысяч москвичей в возрасте от 14 до 35 лет.

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