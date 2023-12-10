В ДНР впервые применены модернизированные вертолёты Ка-52

Они нанесли удары по бронетехнике ВСУ

Минобороны впервые сообщило, что на донецком участке фронта применены модернизированные вертолёты Ка-52. Они нанесли удар по пункту управления и бронетехнике неприятеля.

На обновлённых "Аллигаторах" установлено современное оборудование, а также расширена номенклатура вооружения, в том числе ракет. В этот раз лётчики выполняли задачу по поддержке наших сухопутных подразделений. Ранее разведка передала точные координаты вражеских целей, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"