Бойцы самоотверженно сражаются

В Минобороны рассказали о новых примерах самоотверженности наших военнослужащих в зоне СВО. Гвардии рядовой Игорь Дьяконов, двигаясь в передовой машине, сумел вывести колонну из-под обстрела украинских националистов и сохранил ценный груз. Боеприпасы были своевременно доставлены нашим подразделениям на линию соприкосновения.

Гвардии капитан Андрей Мельниченко оперативно устраняет сложные неисправности авиатехники. У вернувшегося на базу вертолёта Ка-52 после удара противника с земли был повреждён блок прицельно-навигационного комплекса. В кратчайшие сроки Андрей провёл ремонт, "Аллигатор" был готов к выполнению очередной боевой задачи, сообщает "ТВ Центр".

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