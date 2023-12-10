Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 эвакуированных из Газы россиян

Это уже 11-й рейс со спасёнными

Спецборт МЧС доставил в Москву сто граждан России и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Рано утром 10 декабря самолёт Ил-76 приземлился в аэропорту "Домодедово". Всем эвакуированным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Это уже 11-й спецрейс по доставке наших соотечественников. Всего с начала гуманитарной операции из зоны конфликта удалось вывезти более одной тысячи человек, почти половина из них – дети, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"