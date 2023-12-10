ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спецборт МЧС доставил в Москву ещё 100 эвакуированных из Газы россиян

10:17
  • воскресенье
  • 10 декабря 2023

Это уже 11-й рейс со спасёнными

Спецборт МЧС доставил в Москву сто граждан России и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Рано утром 10 декабря самолёт Ил-76 приземлился в аэропорту "Домодедово". Всем эвакуированным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Это уже 11-й спецрейс по доставке наших соотечественников. Всего с начала гуманитарной операции из зоны конфликта удалось вывезти более одной тысячи человек, почти половина из них – дети, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эвакуация из сектора Газа
Эвакуация из сектора Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.