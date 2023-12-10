Мощный торнадо пронёсся по Теннесси

Есть погибшие

Не менее шести человек погибли и десятки получили травмы в результате урагана и торнадо в американском штате Теннесси. 23 жителя госпитализированы.

Стихия пронеслась по нескольким городам и причинила значительный ущерб. Разрушены здания, повреждены дороги, разбито множество автомобилей. Из-за падения опор и обрыва линий электропередачи около 80-ти тысяч человек остаются без света.

Спасатели и добровольцы ищут под завалами людей. Экстренные службы получают большое количество вызовов. Власти просят граждан по возможности оставаться дома, сообщает "ТВ Центр".

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