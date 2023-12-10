Все цели поражены

На купянском направлении артиллеристы группировки "Запад" точно поразили скрытые позиции ВСУ. Уничтожены самоходка "Гвоздика", три миномётных расчёта и пункт боепитания радикалов.

Здесь круглосуточно работают подразделения буксируемых гаубиц "Гиацинт". Корректировку огня ведут дроны. Несмотря на сложные условия, на подготовку к стрельбе уходят считанные минуты.

Удары наносят, как правило, по целям, удалённым от линии соприкосновения. Основная задача "Гиацинтов" - контрбатарейная борьба, с которой наши бойцы успешно справляются, сообщает "ТВ Центр".

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