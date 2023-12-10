Они перекрывают границы

Запад сжимает кольцо блокады вокруг Киева. Всё больше стран Евросоюза сталкиваются с саботажем собственных автоперевозчиков. Уже завтра венгерские водители большегрузов начнут перекрывать дороги на границе с Украиной. От властей в Будапеште требуют защиты интересов собственных граждан. Больше месяца то же самое происходит в Польше, а с начала декабря - и в Словакии.

Протесты европейских перевозчиков против недобросовестной конкуренции теперь и в Австрии. У пункта взимания платы в Вене водители фур заблокировали большегрузы с иностранными номерами. Против допуска украинских грузовиков на территорию ЕС с понедельника намерены выступить и венгры. Вслед за поляками и словаками заблокируют один из пограничных пунктов пропуска.

Польские перевозчики больше месяца блокировали пункты пропуска. На Варшаву даже начали давить из Брюсселя. Евродепутаты обвинили поляков в том, что их забастовки, якобы, негативно сказываются на украинской обороноспособности. Хотя военные грузы и товары первой необходимости через границу пропускают.

Требуя от европейцев в ущерб себе содержать украинских беженцев, запускать на свои рынки чужую продукцию и перевозчиков, нацистский режим не торопится заботиться о собственных гражданах. Рада собирается лишить беженцев с юго-востока даже крохотных выплат. А вместо того, чтобы строить для них жилье, звучат призывы закрыть за колючей проволокой и отправлять работать в Польшу.

Зеленский вместо того, чтоб решать проблемы внутри страны, отправился на инаугурацию президента Аргентины. По дороге посетил африканское островное государство Кабо-Верде. Но денег у премьера республики с пятьюстами тысячами жителей просить не стал. Вся надежда на Германию, чей безотказный канцлер пообещал продолжать снабжать Киев, даже когда другие выдохнутся. В том, что граждане его страны вынуждены все туже затягивать пояса, Шольц винит Москву.

Цены на энергоносители выросли почти в десять раз. Россия прекратила энергоснабжение Европы. Пятьдесят миллиардов кубометров газа больше недоступны. А у Европы больше нет 120 миллиардов кубометров газа, которые раньше поставлялись из России. Это влияет на цены.

Удивительная для 65-летнего возраста забывчивость. Как будто не Германия присоединялась к антироссийским санкциям, и как будто не Олаф Шольц смирился с подрывами "Северных потоков" и позволил спустить расследование на тормозах.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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