Собянин рассказал о реконструкции московских театров

Проделана большая работа

В Москве за последние десять лет обновили 40 театров. Как сообщил сегодня Сергей Собянин на странице в социальной сети, в их числе "Геликон-опера", театры на Малой Бронной и Трубной.

Сейчас работы идут в Театре Сатиры на Триумфальной площади. Капитальный ремонт его фасада и купола выполнен на 80%.

Приводят в порядок и Театр Олега Табакова на улице Чаплыгина. Полностью завершить его ремонт и реставрацию планируют в следующем году.

Мэр отметил, что к концу десятилетия обновят все московские театры, которые в этом нуждаются. Например, отремонтируют "Уголок дедушки Дурова", Театр имени Ермоловой и московский "Эрмитаж".

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