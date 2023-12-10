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Медиахудожники раскрасили Дворцовую площадь Петербурга

12:06
  • воскресенье
  • 10 декабря 2023

В городе проходит светомузыкальное шоу

Эпизоды славной истории города на Неве и невероятные фантазии медиахудожников оживают в эти выходные на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Масштабное светомузыкальное шоу проводят в рамках "Дней Эрмитажа", его посвятили 320-летию северной столицы.

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Гигантскими экранами для инсталляций стали фасады Главного штаба и Штаба гвардейского корпуса - десять тысяч квадратных метров. Право представить своё творчество на фестивале завоевали лучшие медиахудожники из восьми регионов нашей страны.

Кадры 3D-проекций сменяют друг друга под звуки классической музыки и перемежаются литературными вставками в исполнении петербургских актёров, сообщает "ТВ Центр".

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Световое шоу на Дворцовой площади, посвященное 320-летию Санкт-Петербурга
Световое шоу на Дворцовой площади, посвященное 320-летию Санкт-Петербурга
Световое шоу на Дворцовой площади, посвященное 320-летию Санкт-Петербурга
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