Медиахудожники раскрасили Дворцовую площадь Петербурга

В городе проходит светомузыкальное шоу

Эпизоды славной истории города на Неве и невероятные фантазии медиахудожников оживают в эти выходные на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Масштабное светомузыкальное шоу проводят в рамках "Дней Эрмитажа", его посвятили 320-летию северной столицы.

Гигантскими экранами для инсталляций стали фасады Главного штаба и Штаба гвардейского корпуса - десять тысяч квадратных метров. Право представить своё творчество на фестивале завоевали лучшие медиахудожники из восьми регионов нашей страны.

Кадры 3D-проекций сменяют друг друга под звуки классической музыки и перемежаются литературными вставками в исполнении петербургских актёров, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"