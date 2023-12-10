В регионах ликвидируют последствия коммунальных аварий

Всему виной - сильные морозы

Трескучие морозы сковали десятки российских регионов. Вдобавок жители столкнулись и с другими испытаниями. В Ленинградской области из-за непогоды нарушена подача тепла и света в нескольких посёлках, а в Челябинске в 30-градусный мороз произошла авария на трубопроводе. Целый микрорайон остался без воды, а машины вмёрзли в лёд. Жителей попросили сделать запас воды, на место выехали коммунальные службы.

К лютым морозам не привыкать жителям Якутии. Там сейчас минус 52 градуса и туман, но синоптики обещают потепление. Запасаются дровами жители частных домов в Прикамье. Там зафиксированы рекордные для начала декабря холода.

Первая декада декабря войдёт в десятку самых морозных за всю историю метеонаблюдений и в Ленинградкой области. Авария на электросетях оставила без тепла и света жителей нескольких посёлков в Колтушском сельском поселении.

А над Хабаровским краем бушует западный циклон. Вот уж где не видно ни зги. Всю неделю - снегопады и сильный ветер. В Москве тоже обещают снег. А вот морозы немного отступят.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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