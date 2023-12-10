Армия Израиля продолжает зачистку городов в секторе Газа

Растёт число жертв среди мирного населения

Армия Израиля продолжает военную операцию в секторе Газа. Ночью палестинские территории обстреливают ракетами, днём действуют наземные силы и бронетехника. Несколько человек стали жертвами удара по лагерю беженцев в центральной части анклава.

На этом фоне в Тель-Авиве прошёл массовый митинг с требованием к правительству начать переговоры ради освобождения оставшихся заложников. Вот уже два месяца каждый вечер тысячи израильтян приходят на центральную площадь Тель-Авива. В руках - плакаты с фотографиями близких, которые стали жертвами ХАМАС. С трибуны люди обращаются к правительству Израиля, требуя начать переговоры и добиться освобождения заложников. В плену палестинских формирований могут оставаться более 130 человек.

Однако официальный Тель-Авив не готов идти на уступки. Из раза в раз повторяя: главная задача – уничтожение ХАМАС. Армия обороны Израиля продолжает зачищать кварталы Газы, продвигаясь всё ближе к центру мегаполиса. Одновременно идут бои и на окраинах города. Бойцы палестинского движения, в свою очередь, наносят удары по бронетехнике противника из реактивных гранатометов и публикуют новые видеосвидетельства.

Несмотря на ожесточённые бои, в горячей зоне по-прежнему остаются мирные жители. Израильские военные забирают мужчин, чтобы убедиться, что те не связаны с движением ХАМАС.

Получить медицинскую помощь в Газе практически невозможно. Из 36 больниц в анклаве действуют только 14. Да и те давно не справляются с наплывом пациентов. Рассчитанный максимум на тысячу человек госпиталь "Насер" сейчас лечит 3 500 тысячи больных. Медперсонал возводит временные палаты из подручных материалов прямо на улице. Не хватает сотрудников, коек, медикаментов.

Подвоз лекарств осложняют непрерывные бомбардировки. В ЦАХАЛ уверены: бойцы ХАМАС могут использовать машины с гуманитарным грузом для передвижения по анклаву. Именно так, сообщают израильские СМИ, из Газы бежал лидер движения Яхья Синвар. По данным разведки, сейчас он может скрываться в городе Хан-Юнис на юге анклава или в одном из тоннелей под ним.

Анна Пешехонова, «ТВ Центр»

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