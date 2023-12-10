Аэропорт, метро и свежий воздух: чем живёт поселение Внуковское

Оно активно развивается
Здесь жили и творили Пастернак, Евтушенко и Окуджава. В местном лесопарке водятся сразу несколько видов животных и птиц, занесённых в Красную Книгу.
Неподалёку - старейший московский аэропорт. А с недавних пор здесь есть две станции метро и городской вокзал МЦД-4.
Всё это - о поселении Внуковское. В составе Москвы оно всего чуть больше десяти лет. Но местные жители уже успели оценить столичный уровень.
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