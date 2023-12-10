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"Совсем оборзели": Путин оценил поведение украинских властей

12:37
  • воскресенье
  • 10 декабря 2023

Президент жёстко высказался о действиях Киева

Киевские власти совсем оборзели, когда объявили русских некоренной нацией на Украине. Такое заявление сделал Владимир Путин после вручения медалей "Золотая звезда" по случаю Дня Героев Отечества. Фрагмент беседы президента с героями в Кремле опубликовал у себя в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Путин вручил "Золотые Звезды" Героям России

"Никогда ничего подобного мы бы не делали, если бы [власти Украины] не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией. Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем", - сказал Путин.

Украина несколько лет борется со всем, что символизирует Россию и русских. В стране запрещены названия на русском языке, радио- и телевещание; за разговоры на нём в западных областях могут избить и даже задержать. 

На Украине также действует закон о декоммунизации. За последние годы в стране снесены десятки советских памятников, переименованы населённые пункты, площади и улицы. В Незалежной нельзя использовать советскую символику. 

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