Собянин: Станция "Генерала Тюленева" готова на 68%

Идёт архитектурное оформление

Станция "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро готова на 68%. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Станция строится вблизи пересечения улицы Тёплый Стан и улицы Генерала Тюленева, её открытие запланировано на 2024 год в составе участка "Новаторская" - "Тютчевская".

Как написал мэр, строители завершили земляные и монолитные работы и сейчас занимаются архитектурной отделкой.

В оформлении станции будут отечественные материалы - гранит, габбро и металл.

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