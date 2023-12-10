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Собянин: Станция "Генерала Тюленева" готова на 68%

18:31
  • воскресенье
  • 10 декабря 2023

Идёт архитектурное оформление

Станция "Генерала Тюленева" Троицкой линии метро готова на 68%. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Станция строится вблизи пересечения улицы Тёплый Стан и улицы Генерала Тюленева, её открытие запланировано на 2024 год в составе участка "Новаторская" - "Тютчевская".

Как написал мэр, строители завершили земляные и монолитные работы и сейчас занимаются архитектурной отделкой.

В оформлении станции будут отечественные материалы - гранит, габбро и металл.

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