Малышка-панда из Московского зоопарка начала вставать на четыре лапы

Она учится ходить

Маленькая панда из Московского зоопарка начала вставать на четыре лапы. Об этом у себя в Telegram-канале написала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она прикрепила два видео с малышкой. "На первом видео уже виден прогресс. Малышка встаёт на четыре лапы", - написала Акулова.

Как и в дикой природе, молодая панда будет жить с мамой до двух лет, а потом начнёт самостоятельную взрослую жизнь.

Первый в истории России детёныш большой панды родился в августе этого года. Его родителями стали самец по имени Жуи и его подруга Диндин, они прописались в Москве в апреле 2019 года.

2 декабря в проекте "Активный гражданин" началось голосование по выбору имени для маленькой панды.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"