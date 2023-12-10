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Малышка-панда из Московского зоопарка начала вставать на четыре лапы

17:29
  • воскресенье
  • 10 декабря 2023

Она учится ходить

Маленькая панда из Московского зоопарка начала вставать на четыре лапы. Об этом у себя в Telegram-канале написала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Москвичи выберут имя для маленькой панды в "Активном гражданине"

Она прикрепила два видео с малышкой. "На первом видео уже виден прогресс. Малышка встаёт на четыре лапы", - написала Акулова.

Как и в дикой природе, молодая панда будет жить с мамой до двух лет, а потом начнёт самостоятельную взрослую жизнь.

Первый в истории России детёныш большой панды родился в августе этого года. Его родителями стали самец по имени Жуи и его подруга Диндин, они прописались в Москве в апреле 2019 года.

2 декабря в проекте "Активный гражданин" началось голосование по выбору имени для маленькой панды.

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