Гутерриш признал, что авторитет ООН серьёзно подорван

Совбез ООН не смог остановить войну на Ближнем Востоке

Генсек ООН признал, что авторитет возглавляемой им организации серьёзно подорван. Такое заявление Антониу Гутерреш сделал после того, как Совбез ООН не смог принять резолюцию о немедленном прекращении боевых действий в секторе Газа.

"Авторитет и доверие к ООН и Совету безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми. И я не сдамся и продолжу призывать к прекращению огня", - сказал генсек.

Он отметил, что число жертв среди мирного населения за два месяца военных действий абсолютно беспрецедентно. В секторе Газа, по его словам, скоро могут начаться эпидемии болезней, а регион ждёт гуманитарная катастрофа, сообщает РИА Новости.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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