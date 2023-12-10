Европа с ужасом думает о победе Трампа на выборах в США

Все боятся распада НАТО

В Европе боятся развала НАТО в случае прихода Дональда Трампа к власти в США. Влиятельное издание The New York Times приводит в этой связи слова экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса.

"В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведёт к фактическому выводу Соединенных Штатов из состава альянса", - признался Ставридис.

Он услышал опасность в озвученной недавно предвыборной программе бывшего главы Белого дома. В случае прихода к власти Трамп хочет завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО. Эти слова вызывают нешуточное беспокойство у европейских союзников США.

Газета утверждает, что европейские послы и представители аналитических центров совершают паломничество к соратникам Трампа, чтобы узнать о его истинных намерениях.

Президентские выборы в США должны пройти 5 ноября 2024 года. В ноябре 2022 года 45-й президент Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании. В апреле 2023 года действующий глава Белого дома Джо Байден также объявил об участии в выборах.

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