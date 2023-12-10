Нанесён удар по командирам тактических групп ВСУ "Катран" и "Омаха"

Специальная военная операция продолжается

Российские войска нанесли удар по месту сбора командного состава украинских тактических групп "Катран" и "Омаха". Об этом сообщили в Минобороны.

Также поражено хранилище топлива для бронетехники ВСУ, а средствами ПВО сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 20 беспилотников в Херсонской области, ЛНР и ДНР.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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