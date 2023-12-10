Путин: У Украины нет будущего

А у России есть

Украина не обладает собственной идеологией, промышленностью и деньгами, что лишает её будущего. Такое мнение высказал на встрече с Героями России в Кремле президент Владимир Путин. Фрагмент беседы Путина с военными опубликовал у себя в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"У них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нет, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", - уверен глава государства.

На этой же встрече Путин жёстко прокомментировал действия украинских властей по отношению к России и всему русскому. Киевские власти совсем оборзели, когда объявили русских некоренной нацией на Украине, сказал президент.

Украина несколько лет борется со всем, что символизирует Россию и русских. В стране запрещены названия на русском языке, радио- и телевещание. Также в стране действует закон о декоммунизации. За последние годы власти снесли десятки советских памятников, переименовали населённые пункты, площади и улицы.

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