Растёт доля отечественных материалов в сфере ЖКХ и энергетики Москвы

Предприятия уже не зависят от импорта

В сфере ЖКХ и энергетики Москвы стремительно растёт доля отечественных материалов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на многих предприятиях удалось добиться впечатляющих результатов. К примеру, в "Мосгазе" уже практически нет зависимости от импортного оборудования.

Похожая ситуация и в "Мослифте". Здесь выпускают четыре собственные модели подъёмников: пассажирские, малые грузовые, панорамные и лифты для больниц.

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