Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа

Среди прочего, речь шла об эвакуации россиян

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил принципиальную позицию Москвы о неприятии и осуждении терроризма во всех его проявлениях. Политики обсудили ситуацию в секторе Газа, о телефонном разговоре Путина с Нетаньяху сообщила пресс-служба Кремля.

В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Российский лидер заявил, что Россия готова содействовать деэскалации в Газе.

Также во время беседы шла речь о судьбе находящихся в зоне боевых действий гражданах России и Израиля. Выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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