ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа

17:01
  • воскресенье
  • 10 декабря 2023

Среди прочего, речь шла об эвакуации россиян

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил принципиальную позицию Москвы о неприятии и осуждении терроризма во всех его проявлениях. Политики обсудили ситуацию в секторе Газа, о телефонном разговоре Путина с Нетаньяху сообщила пресс-служба Кремля.
Израиль нанёс удары по жилым кварталам Газы

В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Российский лидер заявил, что Россия готова содействовать деэскалации в Газе.

Также во время беседы шла речь о судьбе находящихся в зоне боевых действий гражданах России и Израиля. Выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сектор Газа
Сектор Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.