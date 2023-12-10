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Отец устроившей стрельбу школьницы отправлен в СИЗО

18:06
  • воскресенье
  • 10 декабря 2023

Сроком на два месяца

Отец школьницы, устроившей стрельбу в Брянске, отправлен в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес суд, сообщает ТАСС.
На отца устроившей стрельбу в Брянске завели ещё одно дело

По версии следствия, Дмитрий Афанаскин допустил небрежное хранение охотничьего ружья, в результате чего несовершеннолетняя дочь смогла пронести его в школу. Также отца девушки обвиняют в доведении её до самоубийства.

Ранее суд отправил под арест в СИЗО гендиректора и сотрудницу ЧОПа, который охранял гимназию № 5. Заместителю директора гимназии суд назначил домашний арест.

7 декабря восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии № 5 в Брянске. Она убила одного человека и ранила ещё пятерых, после чего покончила с собой. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

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