В Израиле раскрыли интересные детали разговора Путина с Нетаньяху

Их сообщил журналистам пресс-секретарь премьера

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул заседание правительства для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал в интервью The Times of Israel пресс-секретарь премьера. По его словам, политики беседовали около часа.

В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России в разговоре с премьер-министром Израиля подтвердил принципиальную позицию Москвы о неприятии и осуждении терроризма во всех его проявлениях.

Главной темой разговора Путина с Нетаньяху была ситуация в секторе Газа. Речь шла, среди прочего, о тяжёлой гуманитарной обстановке в анклаве.

Также во время беседы политики говорили об эвакуации российских граждан и членов их семей, а также об освобождении удерживаемых в секторе Газа израильтян.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"