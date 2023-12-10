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В Израиле раскрыли интересные детали разговора Путина с Нетаньяху

19:04
  • воскресенье
  • 10 декабря 2023

Их сообщил журналистам пресс-секретарь премьера

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул заседание правительства для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал в интервью  The Times of Israel пресс-секретарь премьера. По его словам, политики беседовали около часа.
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в секторе Газа

В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщила, что президент России в разговоре с премьер-министром Израиля подтвердил принципиальную позицию Москвы о неприятии и осуждении терроризма во всех его проявлениях. 

Главной темой разговора Путина с Нетаньяху была ситуация в секторе Газа. Речь шла, среди прочего, о тяжёлой гуманитарной обстановке в анклаве.

Также во время беседы политики говорили об эвакуации российских граждан и членов их семей, а также об освобождении удерживаемых в секторе Газа израильтян.

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