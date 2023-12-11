Артиллеристы подразделения "БАРС-8" уничтожают опорники ВСУ

Кадрами поделилось Минобороны

Информация о ходе специальной военной операции. Кадры боевой работы артиллеристов добровольческого подразделения "БАРС-8" опубликовало Минобороны.

Расчёты 152-миллимитровых гаубиц Д-20 нанесли мощные удары по позициям ВСУ на Запорожском направлении и уничтожили замаскированный опорный пункт украинских радикалов.

Корректируют огонь мобильные разведгруппы. На быстроходных квадроциклах бойцы максимально близко подбираются к позициям противника, поднимают в воздух беспилотники и после определения точных координат объектов неонацистов передают их нашим артиллеристам.

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