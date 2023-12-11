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Уничтожил артиллерийское орудие ВСУ: названы новые герои СВО

08:27
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Бойцы проявляют мужество

Новые примеры мужества и самоотверженности наших бойцов, участвующих в СВО.

Юрий Кравченко, водитель миномётной батареи отряда "БАРС", доставлял боеприпасы российским военнослужащим. В ходе выполнения очередной задачи Юрий, рискуя жизнью, под постоянными обстрелами, ночью с выключенными фарами вовремя привез снаряды на передовую, благодаря чему наши бойцы уничтожили 4 единицы техники и миномётный расчёт ВСУ. Противник понёс серьёзные потери и был вынужден отступить.

Рядовой Сергей Карапузов в составе артиллерийского расчёта оборонял один из освобождённых населённых пунктов. Противник превосходящими силами - попытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Сергей оперативно обустроил замаскированную огневую точку и, получив от разведки координаты противника, одним выстрелом уничтожил артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчётом.

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