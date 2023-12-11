В Сыктывкаре из горящей многоэтажки спасли 10 человек

Возгорание началось накануне поздно вечером

В Сыктывкаре всю минувшую ночь тушили крупный пожар. Из горящего восьмиэтажного дома спасли 10 человек. В том числе девочку, которая находилась одна в горящей квартире. Спасаясь, ребенок выбежал на балкон и фактически оказался в огненной ловушке.

Возгорание началось поздно вечером на пятом этаже, огонь быстро перекинулся еще на три этаже выше. Спасатели эвакуировали 90 человек, как уточняется, погибших нет. Троим жителям понадобилась медицинская помощь.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Для ликвидации были задействованы 13 единиц техники и 25 спасателей.

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