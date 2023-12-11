Король Швеции вручил в Стокгольме Нобелевские премии

Премию по химии вручили уроженцу СССР

В Стокгольме торжественно вручили Нобелевские премии 2023 года по физике, химии, медицине, литературе и экономике. Дипломы и золотые медали всем лауреатам передал король Швеции.

В области физиологии и медицины лауреатами стали американо-венгерская ученая Каталин Карико и американец Дрю Вайсман за разработку мРНК-вакцин против COVID-19.

Награду по физике получили Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л’Юилье за создание методов, позволяющих изучать поведение электронов. За открытие и синтез нанометровых полупроводниковых кристаллов, так называемых квантовых точек, премию по химии вручили уроженцу СССР Алексею Екимову и американцам Луису Брюсу и Мунги Бавенди.

Лауреатом в области литературы стал норвежский драматург Юн Фоссе. Премию Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля получила американская исследовательница Клаудиа Голдин "за улучшение понимания роли женщин на рынке труда".

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