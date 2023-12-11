ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новый закон о загранпаспортах вступил в силу в России

08:18
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Россияне, которым ограничен выезд из страны, обязаны сдать документ

Правила сдачи заграничных паспортов для граждан России, которым временно ограничен выезд за пределы страны, вступили в силу с 11 декабря. Они были приняты правительством и опубликованы ранее на официальном портале правовой информации.

В России могут разрешить использование загранпаспорта для получения госуслуг
МВД выступило против ускоренной выдачи загранпаспортов за дополнительную плату

Теперь россияне, в отношении которых принято решение о временном ограничении на выезд из страны, обязаны сдать загранпаспорт. Сделать это необходимо в течение пяти дней после получения соответствующего уведомления. Документ сдается в госорган, который ранее его выдавал - в МВД, МИД, ФСБ, или в госорганизацию, которая применила к ним ограничение на выезд.

В постановлении отмечается, что загранпаспорт должен вернуться владельцу после отмены ограничения на выезд – или если у сданного на хранение документа истек срок действия. Россиянам, которым ограничивали выезд на основании призыва на военную службу, при обращении за выдачей загранпаспорта необходимо предоставить военный билет с отметкой об окончании службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Загранпаспорт
Загранпаспорт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.