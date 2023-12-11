Новый закон о загранпаспортах вступил в силу в России

Россияне, которым ограничен выезд из страны, обязаны сдать документ

Правила сдачи заграничных паспортов для граждан России, которым временно ограничен выезд за пределы страны, вступили в силу с 11 декабря. Они были приняты правительством и опубликованы ранее на официальном портале правовой информации.

Теперь россияне, в отношении которых принято решение о временном ограничении на выезд из страны, обязаны сдать загранпаспорт. Сделать это необходимо в течение пяти дней после получения соответствующего уведомления. Документ сдается в госорган, который ранее его выдавал - в МВД, МИД, ФСБ, или в госорганизацию, которая применила к ним ограничение на выезд.

В постановлении отмечается, что загранпаспорт должен вернуться владельцу после отмены ограничения на выезд – или если у сданного на хранение документа истек срок действия. Россиянам, которым ограничивали выезд на основании призыва на военную службу, при обращении за выдачей загранпаспорта необходимо предоставить военный билет с отметкой об окончании службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"