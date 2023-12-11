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ВС России пресекли попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении

08:13
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Россия продолжает спецоперацию

Российские военные пресекли три попытки ротации Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

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Военный уточнил, что это произошло в районах Золотой Нивы и Новодонецкого.

Наряду с этим российская артиллерия поразила пункты временной дислокации 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, а также скопления живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной боевой техники. Глава государства рассказал, что среди российских бойцов немало тех, кто для выполнения поставленных боевых задач "успешно и мастерски применял современные технологии, беспилотные летательные аппараты".

Сдавшийся в плен украинский морской пехотинец Максим Мирончук рассказал, что высаживающихся на левом берегу Днепра военных ВСУ российская армия уничтожает целыми взводами.

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