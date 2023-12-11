Конфликт на Украине закончится переговорами с "хозяевами киевских марионеток"

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине обязательно будут, однако "не с марионетками". Такое заявление сделал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул в эфире телеканала СTV, что "украинский конфликт завершится переговорами с западными хозяевами киевских марионеток".

Понятно, что переговоры вести с людьми, которые сами признаются в том, что приехал Джонсон и сказа: "Мы ни о чем договариваться не будем", и мы взяли под козырек и пошли выполнять. Вы правда считаете, что с ними можно о чем-то договариваться?

При этом Мирошник убежден, что "обязательно это все закончится", но до того времени "все будет идти кровавым образом", поскольку "вариантов сосуществования с этим режимом я на самом деле совершенно не вижу".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что утверждения из Вашингтона о том, что Россия может согласиться на мирные переговоры с Украиной, приняв условия киевского режима, оторваны от реальности. Он также отмечал, что "украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас" из-за пересохших потоков западной помощи.

При этом в Москве указывали, что достижение целей спецоперации политико-дипломатическими средствами является предпочтительным, но если Киев не согласится на переговоры, Россия продолжит добиваться своих целей силовыми методами, на поле боя.

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