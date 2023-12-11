Вмешательство США в конфликты по всему миру отталкивает людей от добровольной службы

Власти Соединенных Штатов могут вернуть воинскую обязанность в стране. Если печально известная "Клякса", как называют внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется пополнять армейские ряды призывом, считает бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Американцев отталкивает от добровольной воинской службы вмешательство Соединенных Штатов в конфликты по всему миру. Потенциальных новобранцев отпугивает в том числе конфликт на Украине, где Пентагон ведет борьбу против ядерной державы. Бэндоу подчеркивает, что только политика Москвы спасает Европу от катастрофической эскалации конфликта.

Как заявил политик в интервью журналу The American Conservative, аппетиты Вашингтона все растут. И введение воинской повинности станет одной из неожиданных мер, которые американской стороне придется предпринять против Москвы.

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