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В Вашингтоне допустили введение воинской обязанности из-за России

08:50
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Вмешательство США в конфликты по всему миру отталкивает людей от добровольной службы

Власти Соединенных Штатов могут вернуть воинскую обязанность в стране. Если печально известная "Клякса", как называют внешнеполитический истеблишмент, не откажется от своей цели править миром, то ей почти гарантированно придется пополнять армейские ряды призывом, считает бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

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Американцев отталкивает от добровольной воинской службы вмешательство Соединенных Штатов в конфликты по всему миру. Потенциальных новобранцев отпугивает в том числе конфликт на Украине, где Пентагон ведет борьбу против ядерной державы. Бэндоу подчеркивает, что только политика Москвы спасает Европу от катастрофической эскалации конфликта.

Как заявил политик в интервью журналу The American Conservative, аппетиты Вашингтона все растут. И введение воинской повинности станет одной из неожиданных мер, которые американской стороне придется предпринять против Москвы.

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