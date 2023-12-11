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Американский F-16 разбился в Южной Корее

08:50
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Инцидент произошел в ходе тренировочных полетов

Утром понедельника, 11 декабря, истребитель F-16 войск США в Южной Корее разбился во время тренировок в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто.

По словам информированных источников, пилот успел покинуть воздушное судно и выжил.

Причина и обстоятельства происшествия не раскрываются, сообщает РИА Новости.

Сеул и Вашингтон наращивают военное сотрудничество под предлогом защиты от угроз, исходящих из КНДР. Пхеньян крайне недоволен присутствием на Корейском полуострове американской военной силы и переброской Соединенными Штатами в регион ядерных вооружений.

В ответ на совместные учения Южной Кореи и США, в которых задействовали атомный авианосец USS Ronald Reagan, власти КНДР объявили, что планируют нанести "самый мощный" удар по стратегическим военным базам США, расположенным на Корейском полуострове.

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Американский F-16
Американский F-16
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