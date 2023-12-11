Идут дискуссии, как будет оформлена эта структура

Вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины прорабатывается. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Как отметил дипломат в эфире телеканала СТV, политическое руководство Украины будет нести ответственность, вопрос лишь в формате. Мирошник выразил мнение, что по мере приближения завершения спецоперации единая позиция относительно этого трибунала будет выработана быстрее.

Пресловутый трибунал "будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически информационном, это тоже абсолютный факт", подчеркнул Мирошник.

Ранее в посольстве России в США оценили высказывания сотрудников вашингтонской администрации о поддержке создания специального трибунала против России. В дипмиссии подчеркнули, что подобные инициативы являются профанацией и не имеют никакого отношения к правосудию.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения были лишь способом дать время Киеву на милитаризацию, можно применять как доказательства военных преступлений Украины на спецтрибунале.

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