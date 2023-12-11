Собянин: Калужско-Рижскую линию метро укомплектуют новыми поездами до конца года

В планах - обновить составы на Замоскворецкой линии

Калужско-Рижскую линию московского метро до конца года планируют полностью укомплектовать новыми поездами. Об этом рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

В настоящее время на линии курсируют три типа составов современных серий. Среди них "Ока", в которых впервые начали устанавливать системы обеззараживания воздуха. Поезда "Москва" - со сквозным проходом и USB-зарядками.

А также "Москва-2020" - самые инновационные и комфортные в метро. Только в ноябре в эксплуатацию ввели ещё 48 таких вагонов. В планах на следующий год - обновить составы на Замоскворецкой линии.

Ранее сообщалось, что в столице работают около 80 вокзалов наземного метро, соответствующих новому стандарту и обеспечивающих быструю и комфортную пересадку пассажиров между разными видами транспорта.

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