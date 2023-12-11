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Российские Су-25 уничтожили укрепления противника на донецком направлении

09:13
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Кадры работы штурмовиков показало Минобороны

Замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ уничтожили Су-25 ВКС России на донецком направлении. Кадры работы штурмовиков показало Минобороны. Камера запечатлела вылет пары штурмовиков на боевую задачу, применение ракет, противоракетные маневры и возвращение на родной аэродром.

Экипажи Су-25 нанесли мощные удары по позициям ВСУ под Донецком
Минобороны показало боевую работу экипажей Су-25 и Ка-52

Как сообщил пилот с позывным "Фермер", удар наносился парой штурмовиков с кабрирования неуправляемыми ракетами С-8. В результате уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и живая сила противника.

По словам "Фермера", выполнение задачи подтвердил передовой авиационный наводчик. Работу экипажей Су-25 оценили на "отлично".

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